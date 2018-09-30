في حوار مع ارنا

المعلم: دور منظومة اس 300 مهم لردع الاعتداءات الاسرائيلية

نيويورك/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعتبر وزير الخارجية السوري 'وليد المعلم' استقرار منظومة اس 300 علي اراضي سوريا رسالة مهمة من موسكو الي تل ابيب وقال ان هذه المنظومة تلعب دورا مهما في ردع الاعتداءات الاسرائيلية.

واضاف المعلم في حوار مع مراسل ارنا في نيويورك وعقب لقائه وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف' ان هذه المنظومة لها دور مهم في الحفاظ علي سوريا من الاعتداءات الاسرائيلية ومن هذا المنطلق فانها ستساعد في الاستقرار واستباب السلام في المنطقة.
واعتبر استقرار منظومة اس 300 في سوريا رسالة موجهة من موسكو الي تل ابيب واضاف ان 'اسرائيل' هي السبب في قتل 15 ضابطا روسيا وان هذا العمل ستكون له تبعات مهمة.
وكان الوزيران الايراني والسوري قد عقدا اجتماعا في نيويورك علي هامش الجمعية العامة للامم المتحدة بحثا خلاله التطورات علي الساحة السورية.
وكان وزير الخارجية الروسي 'سرغي لافروف' قد اعلن تسليم سوريا منظومة صواريخ اس 300 .
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منظومة اس 300

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المعلم: دور منظومة اس 300 مهم لردع الاعتداءات الاسرائيلية

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