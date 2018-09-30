تجمع عدد من معارضی لائحة مكافحة تمویل الإرهاب امام مجلس الشوری الاسلامی

طهران/30 ایلول/سبتمبر/ارنا- تجمع عدد من معارضی المصادقة علی انضمام ایران للائحة مكافحة تمویل الارهاب ( (CFT) الیوم الاحد امام مجلس الشوری الاسلامی.

وحمل المجتمعون البالغ عددهم نحو 200 شخص لافتات مكتوب علیها ' المصادقة علی CFT تنفیذ لمطالب العدو' و 'علی نواب المجلس ألا یتواطؤوا مع العدو و لا تسرعوا فی المصادقة علی اللوائح الاربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالی FATF'.
كما ردد المجتمعون شعارات الموت لامریكا و اسرائیل.
و حضر عدد من نواب المجلس من اعضاء جبهة المقاومة بمن فیهم نصرالله بجمان فر واحمد سالك و جواد كریمی قدوسی بین المجتمعین و القوا كلمات بینهم.
یذكر ان معارضی انضمام ایران لهذه اللائحة اعدوا رسالة بعد صلاة الجمعة احتجاجا علی FATF و قاموا بجمع تواقیع من المصلین و سلموها الیوم للنائبین محمد دهقانی و احد ازادیخواه علی أن یقدمانها للمجلس .
و لائحة (CFT) هی احدی اللوائح الاربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالی (FATF) توقفت مناقشتها فی المجلس قبل ثلاثة اشهر بسبب رفضها من قبل عدد من النواب المحافظین بمن فیهم بجمان فر ومحسن كوهكن علی أن یتم مناقشتها من قبل السلطات الثلاث و باقی الموسسات المعنیة.
و ناقشت لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی المجلس الخطوط العریضة للائحة مكافحة تمویل الارهاب و قدمت الثلاثاء الماضی تقریرا فی هذا المجال للمجلس.
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تجمع عدد من معارضی لائحة مكافحة تمویل الإرهاب امام مجلس الشوری الاسلامی

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