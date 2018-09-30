مجلس الشوري الاسلامي يناقش اليوم انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب ((CFT)

طهران/30ايلول/سبتمبر/ارنا- عقد مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاحد اجتماعا لمناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وبدأ اجتماع المجلس صباح اليوم بحضور رئيس المجلس علي لاريجاني و 200 نائب علي أن يناقش مختلف القضايا بما فيها لائحة تعديل قانون مكافحة تهريب السلع و العملة
الصعبة الي جانب مشروع عاجل لتعديل مادة 242 من قانون الجزاء.
كما سيناقش نواب المجلس معاهدة انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب و هي احدي اللوائح الاربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (FATF).
ويأتي اجتماع اليوم فيما كان المجلس قد عقد الاسبوع الماضي اجتماعا بحضور وزيري الامن و الخارجية و محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية وعدد اخر من المسؤولين لمناقشة العقبات الفنية التي تقف بوجه المصادقة علي لائحة مكافحة تمويل الارهاب.
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مجلس الشوري الاسلامي يناقش اليوم انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب ((CFT)

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مجلس الشوري الاسلامي يناقش اليوم انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب ((CFT)

مجلس الشوري الاسلامي يناقش اليوم انضمام ايران للائحة مكافحة تمويل الارهاب ((CFT)

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