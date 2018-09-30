لدراسة الاوضاع الاقتصادية في البلاد

مجلس الشوري الاسلامي يعقد اجتماعا مغلقا

طهران/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- عقد مجلس الشوري الاسلامي صباح اليوم الاحد اجتماعا مغلقا لدراسة القضايا المهمة في ايران ومنها الوضع الاقتصادي.

قال 'عبدالله رضيان' ممثل اهالي قائمشهر في مجلس الشوري الاسلامي في حوار مع مراسل ارنا ان اجتماع اليوم عقد بمشاركة اعضاء البرلمان فقط وبدون مشاركة ممثلين عن الحكومة .
واضاف رضيان انه و في بداية الاجتماع تحدث رئيس المجلس 'علي لاريجاني' عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد مقدما مقترحاته للعبور منها.
وتابع انه قدم ايضا عدد من اعضاء مجلس الشوري مقترحاتهم للعبور والتخلص من الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكان النائب فردين فرمند ممثل اهالي ميانه في مجلس الشوري الاسلامي قد اعتصم يوم الاربعاء الماضي امام منصة الرئاسة احتجاجا علي الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد مطالبا بعقد اجتماع مغلق لدراستها .
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مجلس الشوري الاسلامي يعقد اجتماعا مغلقا

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