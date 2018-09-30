الرئيس الاوغندي يدين الهجوم الارهابي في اهواز

وافادت ارنا ان الرئيس الاوغندي ادان في البرقية التي بعثها للرئيس الايراني الحادث الارهابي في اهواز وقال : 'اتقدم باسمي وباسم الحكومة الاوغندية بخالص التعازي لسيادتكم' معربا عن تعاطفه مع عوائل الضحايا والشعب الايراني .

واردف موسوني ان اوغندا هي الاخري تعاني من الارهاب وستستمر بمواجهته.

يذكر ان خلية ارهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزي عسكري العرض العسكري الذي اقيم في اهواز ( جنوب غرب ايران ) صباح السبت من الاسبوع الماضي لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 25 شخصا وجرح 69 اخر من المدنيين الحاضرين بينهم اطفال ونساء ومن العسكريين المشاركين في العرض.

انتهي**م م** 1837

