سلاح الجو المسير يشن هجوماً علي مطار دبي الدولي

طهران / 30 ايلول / سبتمبر / ارنا - شن سلاح الجو المسير اليمني فجر اليوم الأحد هجوماً جوياَ بسلسلة غارات علي مطار دبي الدولي.

وأفاد مصدر في سلاح الجو المسير اليمني ل ' المسيرة نت' أن طائرة مسيرة من طراز 'صماد3 'نفذت سلسلة غارات علي مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.
وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا علي مشاركتها الرئيسة في العدوان علي اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.
وكان سلاح الجو المسير قد شن في 27 أغسطس الماضي عدة غارات جوية علي مطار دبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.
يذكر أن سلاح الجو المسير كان قد نفذ في 26 يوليو الماضي، سلسلة غارات علي مطار أبو ظبي الدولي بطائرة صماد3.
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سلاح الجو المسير يشن هجوماً علي مطار دبي الدولي

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