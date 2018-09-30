وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: علينا ادارة الحظر الاميركي

نيويورك / 30 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكدت وزير خارجية كوريا الجنوبية 'كانغ كيونغ هوا'، بشان علاقات بلادها الاقتصادية مع ايران، علي ادارة الحظر الاميركي المفروض ضد المهورية الاسلامية الايرانية.

وبشان علاقات بلادها الاقتصادية مع ايران قالت 'هوا' في تصريح ادلت به لوكالة 'ارنا' اثر لقائها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: من الواضح انه علينا ادارة الحظر الاميركي.
واضافت: اننا نعكف الان علي دراسة مدي التاثير الذي يمكن ان تتركه اجراءات الحظر هذه علي الشركات الكورية.
وفي وقت سابق قال السفير الكوري الجنوبي في طهران 'يو جانغ هيان' خلال لقائه مساعد رئيس غرفة تجارة طهران للشؤون الدولية محمد رضا بختياري، ان الشركات الكورية راغبة بالعمل في ايران وتريد مواصلة علاقات التجارية والاقتصادية معها.
واضاف، بطبيعة الحال فان اجراءات الحظر الاميركية قائمة الن الا انه لا صحة للاخبار التي وردت في بعض وسائل الاعلام التي افادت بان الشركات الكورية قطعت علاقاتها التجارية مع ايران لان هذه الشركات مازالت تواصل تعاونها في هذا المجال.
وتابع السفير الكوري الجنوبي، ان الكثير من الشركات الكورية تعتمد علي النفط الايراني وكذلك فان الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية الكورية ستتضرر من نقص النفط الايراني، لذا فاننا نتفاوض الان مع اميركا كي نتمكن من الحصول علي الاعفاءات اللازمة لمواصلة شراء النفط من ايران.
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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: علينا ادارة الحظر الاميركي

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