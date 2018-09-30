وزيرة خارجية النمسا:

خروج اميركا من الاتفاق النووي أضعف الثقة المتبادلة

طهران / 30 ايلول / سبتمبر/ارنا-
اعتبرت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه أضعف الثقة المتبادلة ومسيرة بناء الثقة.

وافادت 'راشا تودي' ان كنايسل انتقدت خروج اميركا من الاتفاق النووي دون ذكر اسمها، وذلك في خطابها امام اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك السبت.
وقالت، ان الاتفاق النووي هو 'ثمرة جهود دولية' و'مشمول بالنظام المستقل للتحقق من الصدقية' ويجب الحفاظ عليه.
واضافت، حينما يخرج احد الاطراف (من الاتفاق) فان 'الثقة المتبادلة ستضعف' ويختل 'بناء الثقة'.
واكدت وزير خارجية النمسا استعداد بلادها لزيادة تعهداتها الانسانية لمساعدة الشعب اليمني، واصفة ازمة اليمن بانها اكبر تراجيديا في عهدنا هذا.
كنايسل التي تتقن 7 لغات اضافة الي لغاتها الام الالمانية بدات خطابها باللغة العربية وواصلته باللغات الفرنسية والاسبانية والانكليزية.
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خروج اميركا من الاتفاق النووي أضعف الثقة المتبادلة

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