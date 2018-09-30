خروج اميركا من الاتفاق النووي أضعف الثقة المتبادلة

وافادت 'راشا تودي' ان كنايسل انتقدت خروج اميركا من الاتفاق النووي دون ذكر اسمها، وذلك في خطابها امام اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك السبت.

وقالت، ان الاتفاق النووي هو 'ثمرة جهود دولية' و'مشمول بالنظام المستقل للتحقق من الصدقية' ويجب الحفاظ عليه.

واضافت، حينما يخرج احد الاطراف (من الاتفاق) فان 'الثقة المتبادلة ستضعف' ويختل 'بناء الثقة'.

واكدت وزير خارجية النمسا استعداد بلادها لزيادة تعهداتها الانسانية لمساعدة الشعب اليمني، واصفة ازمة اليمن بانها اكبر تراجيديا في عهدنا هذا.

كنايسل التي تتقن 7 لغات اضافة الي لغاتها الام الالمانية بدات خطابها باللغة العربية وواصلته باللغات الفرنسية والاسبانية والانكليزية.

انتهي ** 2342

