ترامب طرح موضوع التفاوض مع ايران لتحقيق مكسب خارجي

وقال واعظي في تصريح تلفزيوني مساء السبت، ان من ينكث العهد لا يمكنه طرح الادعاء بالتفاوض وان السبب الوحيد لطرح موضوع التفاوض مع ايران هو ان ترامب يسعي لتحقيق مكسب خارجي.

واضاف، ان الاميركيين لو كانوا صادقين فعليهم اولا العودة الي الاتفاق النووي، وفي الداخل الاميركي ايضا فان الشعب مستاء من مسالة ان رئيسهم قد اصبح محل سخرية.

واشار رئيس مكتب رئيس الجمهورية الي تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وقال، ان تصريحات نتنياهو لا احد في العالم يعير اهتماما لها، وهو وترامب واهمان، وان مثل هذه التصريحات لا يمكنها المساس بمصداقية الجمهورية الاسلامية الايرانية نظرا لمكانتها في العالم.

واوضح واعظي ان الشخصيات العالمية قارنوا خطابي الدكتور روحاني وترامب واعتبروا خطاب رئيس بلادنا بانه كان بناء ومتسما بالوقار.

واضاف رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ان نكث العهد مرفوض من اي كان ولقد بيّن رئيس الجمهورية في خطابه بان نهج التفرد الاميركي اصبح مرفوضا.

انتهي ** 2342

