نوفل ابو رغيف: عبدالمهدي الاكثر مقبولية لدي المرجعية الدينية والكتل السياسية

وقال أبو رغيف في تصريح صحفي السبت، ان 'ما يشهده عادل عبد المهدي من حظوظ يبدو متقدماً وبشكل مضاعف عن الأسماء الأخري، فاعتبار شخصية عادل عبد المهدي مستقلة تضفي المزيد من النقاط وتضاعف حظوظه في الوزارة القادمة'.

واضاف ان 'مقبوليته الدولية وعقلانيته الواضحة ودبلوماسيته العالية وخبرته في الاقتصاد والسياسة والمواقع التي تعاقب عليها وقدرته علي إيجاد جسور حوار بين جميع المكونات والفرقاء السياسيين والتيارات المختلفة كلها نقاط تصب في مصلحته'.

واكد أبو رغيف 'اما النقطة الأساسية الرئيسية والتي نعتبرها محور تضاعف مقبوليته كونه لا يأتي مرشحا عن حزب او انه سيأخذ نقاط معينة بل سياتي مستقلاً'.

ولفت 'نحن لا نري أي توافق حول أي طرف من الأطراف، نعم هناك بعض الأطراف تتريث وتتحفظ من اجل مآرب وغايات سياسية مشروعة وليست ممنوعة عن احد، ولكن في النهاية هناك حوار جدي وتفاهم يومي علي مستوي عال بين التحالف الذي يقوده هادي العامري والإصلاح والاعمار وحتي بين الأطراف البينية في تحالف الإصلاح'.

وتابع قائلا 'اما قضية عدم التوافق فنحن أيضا نؤكد ان منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لا يعني انهما سيكونان نتاج تحالف اكبر او كتلة اكبر فالمسالة تتعلق بمصلحة العراق'.

وحول حظوظ عادل عبد المهدي لدي المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف أوضح أبو رغيف 'في التفاصيل الدقيقة المرجعية الدينية العليا كانت ولا تزال تنأي بنفسها عن الدخول في التفاصيل ولكن المسموع والمعروف والمتداول في غرف التفاوضات والاروقة السياسية انه لم يصدر أي امتناع او تحفظ علي هذه الشخصية، عادل عبد المهدي' لافتا الي ان 'هناك فرق بين ان تتبني شيئا وبين ان لا تمانع ولا تعارض في طرح شيء وهذا ديدن وسياق المرجعية الدينية الذي اعتمدته علي مدي الدورات الماضية'.

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