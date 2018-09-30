ظریف: مزاعم نتنیاهو بوجود منشآت نوویة سریة فی ایران عبثیة وفارغة

وفی حوار اجرته معه قناة 'CBS' ومن المقرر ان یتم بث تفاصیلها الیوم الاحد، انتقد ظریف الذی یشارك فی اجتماعات الجمعیة العامة للامم المتحدة بنیویورك بشدة كلام رئیس وزراء الكیان الصهیونی وتوجیهه الاتهامات الي ایران قائلا، انه (نتنیاهو) یتهم ایران منذ العام 1992 اذ قال فی ذلك العام بان ایران ستصل الي صنع القنبلة النوویة بعد 5 اعوام ، وفی العام 1996 قال كذلك بان ایران ستصل الي القنبلة النوویة بعد 5 اعوام وحتي انه قال فی خطاب له فی الكونغرس الامیركی بان ایران قد اقتربت من صنع القنبلة النوویة.

واضاف وزیر الخارجیة الایرانی: إن كان (نتنیاهو) یشعر بالقلق من البرنامج النووی الایرانی فان افضل سبیل للثقة بهذا البرنامج هو الاتفاق الذی سعي هو نفسه لاضعافه، لان الاتفاق النووی یسمح للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالقیام بعملیات التفتیش المفاجئة التی تجری فی العالم عادة، ولقد وافقت (ایران) علي عملیات التفتیش المفاجئة هذه لانها لم یكن لدیها ما تخفیه.

ونوه ظریف الي تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول الطابع السلمی للبرنامج النووی الایرانی، مضیفا: ان الاتهامات السابقة التی اوردها نتنیاهو قامت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بدراستها ومن ثم رفضتها. انه (نتنیاهو) یسعي لمجرد اتهام الاخرین والتملص من المسؤولیة.

وتابع وزیر الخارجیة الایرانی، تتذكرون انه وقف قبل عدة اسابیع الي جانب مفاعل 'دیمونا' المصنعة للقنابل النوویة الاسرائیلیة وهدد بتدمیر ایران، فیما یقول الان بان ایران هی التی تهدد كیانه. هذه تصریحات عبثیة وفارغة. لقد اخطأ من قبل والان یخطئ ایضا.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی قد وصل بمعیة الرئیس روحانی الي نیویورك یوم الاحد الماضی للمشاركة فی الاجتماع الـ 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك.

واجري ظریف العدید من اللقاءات مع مسؤولین دولیین كبار والكثیر من نظرائه فی الدول الاخري للبحث فی العلاقات الثنائیة والاتفاق النووی والقضایا الاقلیمیة والدولیة المهمة والامور الاخري ذات الاهتمام المشترك.

انتهي ** 2342

