ظریف: مزاعم نتنیاهو بوجود منشآت نوویة سریة فی ایران عبثیة وفارغة

طهران / 30 ایلول / سبتمبر /ارنا-
وصف وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف مزاعم رئیس وزراء الكیان الصهیونی بنیامین نتنیاهو الاخیرة بوجود منشآت نوویة سریة فی ایران بانها عبثیة وفارغة.

وفی حوار اجرته معه قناة 'CBS' ومن المقرر ان یتم بث تفاصیلها الیوم الاحد، انتقد ظریف الذی یشارك فی اجتماعات الجمعیة العامة للامم المتحدة بنیویورك بشدة كلام رئیس وزراء الكیان الصهیونی وتوجیهه الاتهامات الي ایران قائلا، انه (نتنیاهو) یتهم ایران منذ العام 1992 اذ قال فی ذلك العام بان ایران ستصل الي صنع القنبلة النوویة بعد 5 اعوام ، وفی العام 1996 قال كذلك بان ایران ستصل الي القنبلة النوویة بعد 5 اعوام وحتي انه قال فی خطاب له فی الكونغرس الامیركی بان ایران قد اقتربت من صنع القنبلة النوویة.
واضاف وزیر الخارجیة الایرانی: إن كان (نتنیاهو) یشعر بالقلق من البرنامج النووی الایرانی فان افضل سبیل للثقة بهذا البرنامج هو الاتفاق الذی سعي هو نفسه لاضعافه، لان الاتفاق النووی یسمح للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالقیام بعملیات التفتیش المفاجئة التی تجری فی العالم عادة، ولقد وافقت (ایران) علي عملیات التفتیش المفاجئة هذه لانها لم یكن لدیها ما تخفیه.
ونوه ظریف الي تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول الطابع السلمی للبرنامج النووی الایرانی، مضیفا: ان الاتهامات السابقة التی اوردها نتنیاهو قامت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بدراستها ومن ثم رفضتها. انه (نتنیاهو) یسعي لمجرد اتهام الاخرین والتملص من المسؤولیة.
وتابع وزیر الخارجیة الایرانی، تتذكرون انه وقف قبل عدة اسابیع الي جانب مفاعل 'دیمونا' المصنعة للقنابل النوویة الاسرائیلیة وهدد بتدمیر ایران، فیما یقول الان بان ایران هی التی تهدد كیانه. هذه تصریحات عبثیة وفارغة. لقد اخطأ من قبل والان یخطئ ایضا.
وكان وزیر الخارجیة الایرانی قد وصل بمعیة الرئیس روحانی الي نیویورك یوم الاحد الماضی للمشاركة فی الاجتماع الـ 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك.
واجري ظریف العدید من اللقاءات مع مسؤولین دولیین كبار والكثیر من نظرائه فی الدول الاخري للبحث فی العلاقات الثنائیة والاتفاق النووی والقضایا الاقلیمیة والدولیة المهمة والامور الاخري ذات الاهتمام المشترك.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ظریف

نتنیاهو

تصریحات عبثیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظریف: مزاعم نتنیاهو بوجود منشآت نوویة سریة فی ایران عبثیة وفارغة

معظم المشاهدات

التيار الصدري يعلن حسم مرشح رئاسة الوزراء العراقي لصالح عادل عبدالمهدي

التيار الصدري يعلن حسم مرشح رئاسة الوزراء العراقي لصالح عادل عبدالمهدي

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

قاسمي : أسباب قيام واشنطن بإغلاق قنصليتها في البصرة غير مبررة

قاسمي : أسباب قيام واشنطن بإغلاق قنصليتها في البصرة غير مبررة

احداث فروع للجامعات الإيرانية في العراق

نائب وزير العلوم:

احداث فروع للجامعات الإيرانية في العراق

العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

أحدث الأخبار

ترامب .. حكاية رجل جعل من أمريكا مسخرة

ترامب .. حكاية رجل جعل من أمريكا مسخرة

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: علينا ادارة الحظر الاميركي

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: علينا ادارة الحظر الاميركي

خروج اميركا من الاتفاق النووي أضعف الثقة المتبادلة

وزيرة خارجية النمسا:

خروج اميركا من الاتفاق النووي أضعف الثقة المتبادلة

الخارجية العراقية: إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة احادي الجانب وبدون مبررات

الخارجية العراقية: إغلاق القنصلية الأميركية في البصرة احادي الجانب وبدون مبررات

ترامب طرح موضوع التفاوض مع ايران لتحقيق مكسب خارجي

رئيس مكتب الرئاسة الايرانية:

ترامب طرح موضوع التفاوض مع ايران لتحقيق مكسب خارجي

موضوعات مرتبط