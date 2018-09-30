مسؤولة اممية: ايران طالما عملت علي تعزيز السلام العالمي

يزد/ 29 ايلول / سبتمبر-اكدت مسؤولة مركز معلومات الامم المتحدة في طهران علي دور دبلوماسية ايران المهنية في تعزيز هذه المنظمة قائلة ان ايران ومنذ تأسيس الامم المتحدة لحد الان كان لها دور مهم في المبادرات العالمية في مجال ارساء اسس السلام والصداقة والحوار.

واضافت 'ماريا دوتسنكو' عصر السبت في مراسم افتتاح معرض الصور والوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة في محافظة يزد (وسط) ان حوار الحضارات كان احدي مبادرات ايران حيث حظي بدعم الجمعية العامة للامم المتحدة وقد جرت تسمية العام 2001 بعام حوار الحضارات.
واوضحت ان 'عالم خال من العنف والتطرف' هي ايضا من مبادرات ايران التي تقدم بمشروعها الرئيس روحاني ولاقت استقبالا لافتا من قبل اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة والتي اعتمدت في الاعوام 2013 ومن بعده في الاعوام في 2015 و2017 قرارا دعما لهذه المبادرة.
وقالت 'كما تم في حزيران 2018 انتخاب ايران كاحد اعضاء المجلس الاقتصادي -الاجتماعي للجمعية العامة للامم المتحدة .
وحول معرض الصور والوثائق التاريخية بين ايران والامم المتحدة قالت ان هذا المعرض يقام بتعاون وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ووزارة الخارجية وهو دليل اخر علي التعاون الوثيق القائم بين ايران والامم المتحدة منذ 72 عاما.
وبدا معرض الصور المشتركة بين ايران والمتحدة علي مدي 73 عاما اعماله عصر اليوم السبت في يزد. ويضم العرض 66 صورة توثق مشاركة بعض الشخصيات الايرانية في المناسبات المختلفة للامم المتحدة وزيارة سبعة من الامناء العامين للمنظمة الدولية لايران ومناسبات مشتركة اخري.
انتهي**س.ر



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مسؤولة اممية: ايران طالما عملت علي تعزيز السلام العالمي

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