مستشار وزیر الخارجیة الیابانی : ایران تضطلع بدور خاص فی السلام الاقلیمی

واعرب سایكی خلال اللقاء الیوم مع السفیر الایرانی فی طوكیو 'مرتضي رحمانی' ، عن امله برفع مستوي التعاون العلمی والبحثی بین مؤسسة الابحاث الشرق اوسطیة الیابانیة والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

من جانبه'، نوّه السفیر الایرانی لدي الیابان، بالعلاقات العریقة بین البلدین ورغبة الشعب والمسؤولین الایرانیین فی ثقافة الیابان وشعبه؛ مؤكدا انه رغم بعد المسافة لكن العلاقات القائمة علي اسس الصداقة والاحترام المتبادل كانت ولا تزال مستمرة ومتنامیة بین البلدین.

واشار رحمانی الي دور ومكانة الجمهوریة الاسلامیة فی المنطقة؛ مرحبا بتعزیز التعاون بین مؤسسة الدراسات الشرق اوسطیة الیابانیة مع نظیراتها الایرانیة.

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