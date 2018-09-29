الأمم المتحدة تنتخب لاعبي الكانوي الإيرانيين سفراء للسلام والصداقة

وأفاد إتحاد الكانوي الإيراني اليوم السبت، ان لاعبي الكانوي الموفدين الي هذه الدورة من الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين انضموا الي رابطة سفراء السلام والصداقة للأمم المتحدة وذلك بعد المشاركة في مشروع إختيار النخب وتدريب الشباب وإقامة ورش عمل للسلام والصداقة بالتعاون مع مدير هذه الرابطة.

وتم انتخاب لاعبي الكانوي الشبان الإيرانيين الثلاثة 'سبحان بيرانوند' و'هانية بيداد' و'نيروانا أسدي'، سفراء للسلام والصداقة من جانب هذه المنظمة خلال مراسم أقيمت في مقر مكتب الأمم المتحدة، حضرتها رئيسة مركز المعلومات للأمم المتحدة في طهران 'ماريا دوتسنكو'.

وستقام الدورة الثالثة من الألعاب الأولمبية للشباب خلال الفترة من 6 حتي 18 أكتوبر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وستضم البعثة الرياضية الإيرانية الي هذه الدورة من الألعاب الأولمبية، 49 رياضيا.

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