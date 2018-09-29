ولايتي : قريبا تدشين مركز دراسات مشترك بين جامعتي الحرة الاسلامية وبكين

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلن رئيس الهيئة المؤسسة وهيئة امناء الجامعة الحرة الاسلامية 'علي اكبر ولايتي' عن تاسيس مركزين للدراسات في طهران وبكين، في غضون شهر كحد اقصي، بهدف التنسيق والتعاون العلمي والتقني المشترك بين الجانبين.

وفي لقائه اليوم السبت رئيس مركز الدراسات الدولية والستراتيجية لدي جامعة بكين 'وانغ جي سي'، اعرب ولايتي عن ارتياحه في ضوء علاقات التعاون القائمة بين الاكاديميين الصينيين والجامعة الحرة الاسلامية.
واكد ولايتي نحن نرحب بالوفود الاكاديمية الصينية التي تهدف الي توسيع نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ واصفا العلاقات بين ايران والصين بأنها عريقة وحضارية تعود الي آلاف السنين؛ ومصرحا : نحن متفائلون جدا بشان مستقبل العلاقات الايرانية - الصينية ونتطلع الي تنامي هذه الاواصر يوما بعد يوم.
من جانبه، نوّه 'وانغ جي سي' خلال اللقاء مع ولايتي اليوم، بالعلاقات القائمة علي اسس الصداقة والعريقة بين ايران والصين؛ مردفا ان العلاقات الثنائية تواجه خصما مشتركا متمثل في الضغوط الامريكية؛ بما يستدعي التصدي لهذه الضغوط وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق الاكاديمي الصيني الي تصريحات الرئيس روحاني في الامم المتحدة وتاكيده بان ايران لا تنوي خوض الحرب ضد امريكا؛ وقال : نحن بدورنا سنتخذ ذات الاجراءات كما نؤكد بان امريكا لا تملك حق التدخل في شؤوننا الداخلية.
وشدد وانغ جي سي، ان العلاقات بين طهران وبكين لا تقتصر علي التعاون الاقتصادي فحسب وانما تشمل الجانب السياسي المتنامي؛ معربا عن امله في ترسيخ علاقات جيدة مع المؤسسات العلمية والاكاديمية بما فيها الجامعة الحرة الاسلامية في ايران.
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ولايتي : قريبا تدشين مركز دراسات مشترك بين جامعتي الحرة الاسلامية وبكين

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