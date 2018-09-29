ضبط الف و778 كيلوغراما من المخدرات في مدينة 'سيب وسوران'

زاهدان / 29 ايلول/ سبتمبر- اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن ضبط الف و 778 كيلوغراما من انواع المخدرات في مدينة 'سيب وسوران' بجنوب المحافظة.

وقال العميد محمد قنبري اليوم السبت ان قوات الامن الداخلي قامت برصد المهربين واستطاعت في عملية نوعية من ضبط خمس سيارات وقتل اربعة مهربين والقبض علي اربعة اخرين.
واوضح ان المهربين اطلقوا النار حينما تعرضوا للهجوم لكن قوي الامن الداخلي استطاعت من محاصرة قافلتهم وقتل اربعة منهم.
ومضي يقول انه تم لدي تفتيش السيارات العثور علي الف و 592 كيلوغرما من الافيون و 171 كيلوغراما من الهيرويين و 13 كيلو و800 غرام من الحشيشة.
واضاف انه تم خلال هذه العمليات مصادرة انواع الاسلحة والعتاد كانت بحوزة المهربين.
ولمحافظة سيستان وبلوجستان 1100 كيلومتر من الحدود المشتركة مع افغانستان وباكستان اللتين يتم فيهما زرع انواع المخدرات.
انتهي**س.ر



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سيب وسوران

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ضبط الف و778 كيلوغراما من المخدرات في مدينة

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