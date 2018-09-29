ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

وأضاف ظريف 'أعتقد بأن اميركا تعتمد سياسة قائمة علي إضطراب الوسواس القهري الذي يعاني منه ساستها حيال إيران لكن هذه السياسة كان لها نتائج عكسية في لبنان وسوريا والعراق وحتي في المناطق الأخري.

وأضاف المونيتور، ان ظريف أعرب عن ثقته بأن الآلية المالية الجديدة المقترحة من قبل منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي 'فيدريكا موغريني' قد تساعد إيران علي مواجهة بعض تداعيات الحظر الأميركي.

وأكد، ان هذه الآلية ليست مرضية بصورة كاملة ولكن من شأنها أن تعود بفوائد ملحوظة علي إيران وعلينا أن نري ماذا سيحدث في المستقبل.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد مع الرئيس روحاني الي نيويورك لمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

إنتهي**أ م د**س.ر

