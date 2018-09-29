أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

بغداد/29 ايلول/سبتمبر/ارنا- أمر وزير الخارجية الامريكي 'مايك بومبيو' باغلاق القنصلية الامريكية بمحافظة البصرة في العراق فيما حذرت الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلي العراق بسبب الإرهاب والصراعات المسلحة.

وأكدت في بيان لها أن المواطنين الأميركيين في العراق معرضون لخطر كبير جراء العنف والإرهاب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو أن التهديدات ضد الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق قد تزايدت خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح في بيان له أن حوادث إطلاق نار متكررة من قبل عناصر مسلحة وقعت علي القنصلية العامة في البصرة والسفارة الأميركية في بغداد، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها أغلقت الجمعة قنصليتها في البصرة.
وجاء الإغلاق بعد احتجاجات عنيفة شهدتها المدينة قبل أسابيع.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إلي أن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر جميع الموظفين الأميركيين بمغادرة البصرة.
وأوضحت أن الخدمات القنصلية ستؤمنها السفارة الأميركية في بغداد.
وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها من قرار وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، بسحب موظفي القنصلية الامريكية في البصرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد محجوب، في بيان اليوم السبت، ان الوزارة 'تأسف من قرار وزير الخارجية الامريكي بسحب موظفي القنصلية الامريكية في البصرة وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر الي العراق'.
وأكدت الخارجية العراقية، أن 'العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة علي أراضيه وتأمينها'، لافتة الي أن 'الحكومة العراقية عازمة علي مواجهة اي تهديدات تستهدف البعثات الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما قانونيا واخلاقيا'.
وختم البيان بالقول ان وزارة الخارجية العراقية 'تهيب بالبعثات الدبلوماسية أن لا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار والاساءة الي علاقات العراق مع دول العالم'.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

القتنصلية الامريكية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

موضوعات مرتبط