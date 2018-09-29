السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

وأضاف مينغ اليوم السبت في تصريح لمراسل إرنا ان أميركا انسحبت من الإتفاق النووي الموقع عام 2015 دون الإكتراث للراي العالمي المعارض لقرارها وانها لم تحقق ماكانت تتصوره يتحقق بانسحابها منه. كما اعتبر حضور الرئيس الإيراني في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابه الذي تناول فيه موقف إيران من جهة ومواقف ترامب العدائية من جهة اخري بأنه في غاية الاهمية.

وأشاد السفير الصيني السابق لدي إيران، بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما السياسات المنطقية والمعتدلة للرئيس االإيراني مؤكدا ان المجتمع الدولي واقف الي جانب إيران في جميع الاحوال.

ووصف خوا لي مينغ سياسات ترامب وما اتخذه من اجراءات في إنتهاك الإتفاق النووي الذي يعد وثيقة هامة علي الساحتين الدولية والدبلوماسية، بـانها 'فاشلة' قائلا ان ترامب لن يحقق اي نجاح في ظل الظروف الحالية التي تشكل فيها اجماع علي الحفاظ علي الإتفاق النووي.

واعتبر هذا الخبير في قضايا الشرق الأوسط، السياسات العدائية والهجومية لترامب وتهديداته ضد إيران ومحاولاته لفرض حظر أحادي ضد إيران بأنها غير ناجحة مؤكدا، ان المجتمع العالمي بات متعاطفا اليوم مع إيران وان الحكومة الأميركية وترامب أصيبوا بالعزلة ولن يحققوا أي نجاح في هذا المجال.

إنتهي**أ م د**س.ر

