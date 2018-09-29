أستئناف حركة النقل النهري بين أيران والعراق بعد توقف 3 سنوات

بغداد/29 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، السبت، استئناف نشاط الخط النهري بين رصيف العشار علي ضفاف شط العرب بالبصرة وميناء خرمشهر الايراني بعد توقفه لثلاث سنوات.

وقال الحمامي في بيان له، ان 'زوارق الشركة العامة للنقل البحري أحدي تشكيلات وزارة النقل العراقية، وصلت الي ميناء خرمشهر جنوبي غربي أيران وعلي متنها 46 راكباً'.
واضاف، ان 'الوزارة تسعي لتفعيل وأشاعة النقل النهري داخل وخارج العراق لأهمية هذا النوع من النقل'.
من جانبه أكد مدير الشركة العامة للنقل البحري العراقية عبد الكريم الجابري بأن 'الشركة تملك زوارق حديثه مخصصة لنجاح جميع الرحلات النهرية (القريبة منها والبعيدة)'.
وإشار الجابري الي أن 'استئناف الخط النهري بين العراق وأيران سيقلل من الزخم الحاصل في منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين وسيوفر طابع سياحي للمسافرين'.
وكان الخط البحري بين ايران والعراق قد أطلق منذ عام 2014 لكنّ الجانب العراقي علّق نشاطه فيما عادت حركته مرة اخري ،امس الجمعة' بعد توقف دام نحو 3 سنوات.
انتهي ع ص**س.ر



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أستئناف حركة النقل النهري بين أيران والعراق بعد توقف 3 سنوات

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