صادرات ايران غيرالنفطية تتجاوز ال23 مليار دولار

طهران/ 29 ايلول / سبتمبر- اعلنت دائرة الجمارك الايرانية ان صادرات ايران غيرالنفطية بلغت في الاشهر الستة الماضية 23 مليارا و 123 مليون دولار محطمة بذلك الرقم القياسي في السنوات الاخيرة.

ويشير تقرير الجمارك ان زنة الصادرات بلغت 56 مليونا و 466 الف طن حيث شهدت زيادة نحو 9.3 بالمئة عما كانت عليه سابقا.
وبلغت واردات البلاد خلال هذه الفترة 16 مليونا و 220 الف طن ما قيمته 22 مليارا و 182 مليون دولار.
وشملت الصادرات المكثفات الغازية والزيوت الخفيفة والبروبان السائل والميثانول فيما ضمت الواردات اجزاء وبعض القطع المستخدمة في انتاج السيارات والذرة الخاصة بالمواشي وفول الصويا .
وتأتي الصين في المركز الاول بين مستوردي البضائع الايرانية باستيرادها 4 مليارات و 633 مليون دولار يليها العراق باستيراده 4 مليارات و 564 مليون دولار فيما حلت الامارات بالمركز الثالث باستيرادها ماقيمته 4 مليارات و 63 مليون دولار وجاءت بعدها افغانستان باستيراد مليارا و 668 مليون دولار وحلت الهند في المركز الخامس باستيرادها مليارا و 255 مليون دولار.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

صادرات غير نفتي

ايرل

رقم قياسي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صادرات ايران غيرالنفطية تتجاوز ال23 مليار دولار

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

موضوعات مرتبط