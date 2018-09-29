صادرات ايران غيرالنفطية تتجاوز ال23 مليار دولار

ويشير تقرير الجمارك ان زنة الصادرات بلغت 56 مليونا و 466 الف طن حيث شهدت زيادة نحو 9.3 بالمئة عما كانت عليه سابقا.

وبلغت واردات البلاد خلال هذه الفترة 16 مليونا و 220 الف طن ما قيمته 22 مليارا و 182 مليون دولار.

وشملت الصادرات المكثفات الغازية والزيوت الخفيفة والبروبان السائل والميثانول فيما ضمت الواردات اجزاء وبعض القطع المستخدمة في انتاج السيارات والذرة الخاصة بالمواشي وفول الصويا .

وتأتي الصين في المركز الاول بين مستوردي البضائع الايرانية باستيرادها 4 مليارات و 633 مليون دولار يليها العراق باستيراده 4 مليارات و 564 مليون دولار فيما حلت الامارات بالمركز الثالث باستيرادها ماقيمته 4 مليارات و 63 مليون دولار وجاءت بعدها افغانستان باستيراد مليارا و 668 مليون دولار وحلت الهند في المركز الخامس باستيرادها مليارا و 255 مليون دولار.

انتهي**س.ر

