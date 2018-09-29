مصدر مسؤول : استئناف الرحلات البحرية بين ايران وقطر قريبا

وفي تصريح له اليوم السبت علي هامش زيارة مقر وكالة 'ارنا' في بوشهر، لفت ارجمند زادة الي ان ميناء بوشهر يربطه اقصر طريق بحري مع بلدان السعودية وقطر والبحرين.

واوضح مدير عام مؤسسة الموانئ والشؤون الملاحية في بوشهر، ان المرحلة الاولي من استئناف الرحلات البحرية الاجنبية نحو الدوحة تتمثل في اقامة رحلات باستخدام قطع بحرية مخصصة لنقل الركاب والبضائع ايضا؛ مؤكدا علي تحديث وانشاء البني التحتية الضرورية لهذا الغرض.

ولفت ارجمند زادة الي زيارة وفد قطري لميناء بوشهر؛ مؤكدا ان الجانبين توصلا الي نتائج بناءة في مجال التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وتابع، ان حجم عمليات التفريغ والشحن من والي ميناء بوشهر شهد نموا بنسبة 2 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2018؛ ليبلغ مليونا و422 الف طن.

واوضح المسؤول الايراني قائلا، ان الحصة الاكبر من النمو الحاصل في مجال نقل السلع من ميناء بوشهر تعود الي حقل الصادرات؛ مردفا ان معظم النمو الملحوظ في مجال الصادرات من محافظة بوشهر يعود الي الصادرات المتجهة نحو قطر، مبينا ان صادرات السلع من ميناء دير في بوشهر الي الدوحة شهدت زيادة بنسبة 4,5 اضعاف.

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