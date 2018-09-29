رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: الف كتيبة شاركت في مناورة الاقتدار العاشورائي

واضاف اللواء غلامحسين برور في اليوم الاخير من اسبوع الدفاع المقدس ان المرحلة الاولي من هذه المناورة بدأت من 31 اب-اغسطس الماضي وانتهت في 20 ايلول/ سبتمبر الجاري .

والهدف من هذه المناورات هو بعث الامل والحيوية بين قوات التعبئة والناس وكذلك تأكيد الجهوزية في الدفاع عن البلاد وتخويف الاعداء وصنع الاقتدار للنظام وبعث رسالة لتقديم الخدمات.

و بالتزامن قامت 7014 مجموعة من جهاد الاعمار التابع لقوات التعبئة تضم 150 الف شخص بتقدم الخدمات لسكان المناطق القروية والحدودية علي مختلف الصعد الاعمارية والزراعية والثقافية والعلاجية.

كما قامت فرق مختصة في مختلف المجالات الاعمارية والصناعية والعلاجية بدراسة 35 الف وحدة انتاجية شبه مغلقة ومغلقة ومتضررة وتقديم الحلول لتجاوز هذه المرحلة.

انتهي**س.ر

