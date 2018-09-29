رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: الف كتيبة شاركت في مناورة الاقتدار العاشورائي

طهران/ 29 ايلول/ سبتمبر-اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين عن مشاركة الف كتيبة 'بيت المقدس' في مناورة الاقتدار العاشورائي لقوات فرقة محمد رسول الله (ص) 2 قائلا ان هذه المشاركة تجسد استعداد التعبويين لمواجهة الاستكبار العالمي.

واضاف اللواء غلامحسين برور في اليوم الاخير من اسبوع الدفاع المقدس ان المرحلة الاولي من هذه المناورة بدأت من 31 اب-اغسطس الماضي وانتهت في 20 ايلول/ سبتمبر الجاري .
والهدف من هذه المناورات هو بعث الامل والحيوية بين قوات التعبئة والناس وكذلك تأكيد الجهوزية في الدفاع عن البلاد وتخويف الاعداء وصنع الاقتدار للنظام وبعث رسالة لتقديم الخدمات.
و بالتزامن قامت 7014 مجموعة من جهاد الاعمار التابع لقوات التعبئة تضم 150 الف شخص بتقدم الخدمات لسكان المناطق القروية والحدودية علي مختلف الصعد الاعمارية والزراعية والثقافية والعلاجية.
كما قامت فرق مختصة في مختلف المجالات الاعمارية والصناعية والعلاجية بدراسة 35 الف وحدة انتاجية شبه مغلقة ومغلقة ومتضررة وتقديم الحلول لتجاوز هذه المرحلة.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

التعبئة

قوات

المناورة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: الف كتيبة شاركت في مناورة الاقتدار العاشورائي

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

ظريف: وسواس أميركا القهري بشأن إيران أدي الي نتائج عكسية

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

وزير الطرق وبناء المدن: عدم الحسم في الانضمام لمجموعة FATF ينعكس سلبا علي السوق

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

أمريكا تغلق قنصليتها وتطلب من جميع رعاياها مغادرة البصرة

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

السفير الصيني السابق لدي إيران:الرئيس الايراني كشف عن تعنت ترامب

موضوعات مرتبط