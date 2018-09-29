ايران تشارك في معرض تركيا الدولي للسياحة

انقرة / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا – بدأ معرض تركيا الدولي للسياحة اعماله في دورته الثالثة، امس الجمعة بمدينة فان التركية، وبمشاركة عدد من الشركات السياحية المحلية والايرانية وبلدان اخري.

ويستمر المعرض الدولي التركي للسياحة علي مدي 4 ايام، في سياق تعزيز التعاون التجاري والسياحي بين الشركات السياحية المشاركة والتي تمثل كلا من تركيا وايران وجورجيا واذربيجان وارمينيا.
وفي تصريح لمراسل 'ارنا'، قال مدير عام الشؤون الثقافية والحرف اليدوية والسياحية في محافظة اردبيل (شمال غرب)، نادر فلاحي، ان الشركات الايرانية المشاركة في المعرض تمثّل القطاع السياحي لاربع محافظات وهي اردبيل وزنجان واذربايجان الشرقية والغربية.
ودعا فلاحي الي توظيف المساحات المشتركة بين الدول الاقليمية وتيسير اجراءات الزيارة والسياحة، بما يسهم في دعم العلاقات البناءة بين هذه البلدان.
وفي معرض الاشارة الي اهداف المشاركة في المعرض السياحي التركي، نوّه المسؤول الايراني الي استقطاب السياح الاجانب وتوظيف خبرات الناشطين لدي القطاع الخاص ودعم المسثمرين في المجالات ذات الصلة.
كما اعلن فلاحي عن اختيار الجناح الايراني كأفضل الاجنحة السياحية والفنية المشاركة في معرض السياحة الدولي التركي؛ مردفا انه تم تقديم 'شعار الصداقة' باسم محافظ اردبيل الي المسؤولين في محافظة فان التركية وذلك في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين.
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ايران تشارك في معرض تركيا الدولي للسياحة

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