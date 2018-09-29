مئات القتلي في زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الاندونيسية

طهران/29ايلول/سبتمبر/ارنا- ضرب زلزال بقوة 7 درجات ونصف الدرجة علي مقياس ريختر مدينة بالو بوسط جزيرة سولاويسي بأندونيسيا، وبلغ ارتفاع موجات التسونامي مترين بعد الزلزال الذي أدي إلي مقتل العشرات وانهيار عشرات المباني في المدينة.

وافادت مصادر طبيّة أندونيسية أن ما لا يقل عن 384 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الاندونيسية بعد أن تعرّضت المنطقة لزلزال قويّ وأمواج مدّ عاتية.
وكانت وكالة إدارة الكوارث الوطنية قد أعلنت عن حدوث زلزال عنيف بقوّة سبع درجات ونصف الدرجة وسط إندونيسيا متسبّباً في انهيار عشرات المباني.
كما تسبّب الزلزال في موجات تسونامي بلغ ارتفاعها مترين، الأمر الذي دفع السكان إلي مغادرة منازلهم مذعورين نحو الشوارع، علي ما أعلنت السلطات الإندونيسية في جنوب شرق آسيا.
وأكد رئيس وكالة رصد الزلازل والتسونامي رحمات تريونو أنّ التسونامي وقع في بالو التي يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة وتبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال.
وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل من جهته بأن الزلزال وقع في بالو وسط جزيرة سولاويسي علي عمق عشرة كلم. ويذكر أن زلزالاً بقوة 6,3 درجات علي مقياس ريختر كان قد ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية في شهر آب/ أغسطس الماضي، أدي إلي مقتل ما لايقل عن 19شخصاً وجرح العشرات.
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مئات القتلي في زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الاندونيسية

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