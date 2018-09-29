الصادرات غير النفطية تصل إلي 60 مليار دولار هذا العام

وأضاف كمال سيد علي اليوم السبت في ورشة عمل صندوق ضمان الصادرات الإيرانية في بندر عباس (جنوب ايران) : لا يمكننا الاعتماد فقط علي نفط بلدنا، بل يمكن ومع إدارة سليمة وفعالة للصادرات غير النفطية، الاستغناء عن الإيرادات النفطية .

وقال: إن رسوم صندوق ضمان صادرات إيران، أقل من واحد في المائة، وقد اتخذ الصندوق بالفعل تدابير هامة في مجال ضمانات التصدير، بما في ذلك تحديد المشترين.

وأشار إلي أن أكبر شركات التأمين في العالم تحملت مخاطر صندوق ضمان الصادرات الإيراني، ويجب علي الناشطين الاقتصاديين استخدام كل قدرات هذا الصندوق.

انتهي** 2344

