مساعد رئيس وزراء باكستان:

باكستان تقوم بكل ماهو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران

إسلام آباد/ 29 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال عضو بارز في حركة الإنصاف الباكستانية ومساعد خاص لرئيس الوزراء الباكستاني، إن الحكومة الباكستانية تقوم بكل ما هو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران بروح من الاحترام والثقة.

واضاف 'سيد ذوالفقارعباس بخاري' المعروف باسم 'زلفي بخاري' في تصريح لمراسل ارنا في اسلام اباد اليوم السبت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي جارتنا المهمة وتعمل الحكومة الجديدة علي تعزيز العلاقات مع طهران.
وأشار الي اهمية الموقع الجيوسياسي لايران، وقال: يمكن لاسلام اباد ان تلعب دورا في حل توترات ايران مع دول العالم الاخري.
وصرح بخاري إن العلاقات بين إيران وباكستان في وضع أفضل بكثير من العلاقات الثنائية السابقة، أعتقد أن الحكومة الباكستانية الحالية بقيادة عمران خان تدعو إلي تعزيز وشفافية العلاقات مع إيران، وهي قضية ربما لم تكن موجودة في الماضي.
وأعرب العضو البارز في حركة الإنصاف الباكستانية (PTI ) والمساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين في الخارج، عن أمله في رفع مستوي التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين إيران وباكستان في الحكومة الحالية أكثر من أي وقت مضي.
وادان مساعد رئيس الوزراء الباكستاني، الاعتداء الإرهابي في مدينة اهواز واعرب عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، وقال إن باكستان تدين الإرهاب بأشكاله المختلفة، مشددا علي ضرورة اتحاد الدول لمحاربة الإرهاب الدولي.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

باكستان

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باكستان تقوم بكل ماهو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: الف كتيبة شاركت في مناورة الاقتدار العاشورائي

رئيس منظمة تعبئة المستضعفين: الف كتيبة شاركت في مناورة الاقتدار العاشورائي

ايران تشارك في معرض تركيا الدولي للسياحة

ايران تشارك في معرض تركيا الدولي للسياحة

مئات القتلي في زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الاندونيسية

مئات القتلي في زلزال ضرب جزيرة سولاويسي الاندونيسية

الصادرات غير النفطية تصل إلي 60 مليار دولار هذا العام

المدير الإداري لصندوق ضمان الصادرات الإيرانية:

الصادرات غير النفطية تصل إلي 60 مليار دولار هذا العام

باكستان تقوم بكل ماهو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران

مساعد رئيس وزراء باكستان:

باكستان تقوم بكل ماهو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران

موضوعات مرتبط