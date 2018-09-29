باكستان تقوم بكل ماهو مطلوب لتحسين علاقاتها مع إيران

واضاف 'سيد ذوالفقارعباس بخاري' المعروف باسم 'زلفي بخاري' في تصريح لمراسل ارنا في اسلام اباد اليوم السبت، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي جارتنا المهمة وتعمل الحكومة الجديدة علي تعزيز العلاقات مع طهران.

وأشار الي اهمية الموقع الجيوسياسي لايران، وقال: يمكن لاسلام اباد ان تلعب دورا في حل توترات ايران مع دول العالم الاخري.

وصرح بخاري إن العلاقات بين إيران وباكستان في وضع أفضل بكثير من العلاقات الثنائية السابقة، أعتقد أن الحكومة الباكستانية الحالية بقيادة عمران خان تدعو إلي تعزيز وشفافية العلاقات مع إيران، وهي قضية ربما لم تكن موجودة في الماضي.

وأعرب العضو البارز في حركة الإنصاف الباكستانية (PTI ) والمساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الباكستانيين في الخارج، عن أمله في رفع مستوي التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين إيران وباكستان في الحكومة الحالية أكثر من أي وقت مضي.

وادان مساعد رئيس الوزراء الباكستاني، الاعتداء الإرهابي في مدينة اهواز واعرب عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، وقال إن باكستان تدين الإرهاب بأشكاله المختلفة، مشددا علي ضرورة اتحاد الدول لمحاربة الإرهاب الدولي.

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