إطلاق اول منظومة جوية متطورة ثقيلة لإطفاء الحرائق

و حضر مراسم عرض هذه المنظومة في شركة صناعات الطائرات (هسا) في اصفهان (وسط ايران)، كل من وزير الدفاع ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية، ورئيس منظمة البيئة ورئيس لجنة إدارة الازمات، حيث شاهدوا عن كثب عمليات اختبار هذه المنظومة ميدانيا.

ومن الاسباب التي أدت الي تصميم وتصنيع المنظومة الجوية المتطورة الثقيلة لإطفاء الحرائق؛ زيادة سرعة الاداء في التحكم بالحرائق وإطفائها، وحاجة البلاد الي منظومة جوية لإطفاء الحرائق، والخسائر الكبيرة في الغابات والمراعي إثر الحرائق والتي تبلغ سنويا 1500 هكتار، فضلا عن وعورة الطرق الموصلة الي الغابات والمراعي.

وخلال هذه المراسم، أشاد وزير الدفاع امير حاتمي بتضحيات رجال الاطفاء الذين ضحوا بأنفسهم لإنقاذ المواطنين من الحرائق، وقال: حقا ان مسؤولية رجال الاطفاء تحظي بأهمية خاصة، وقد شاهدنا ان هؤلاء الرجال المخلصون كيف يضحون بأنفسهم من لمساعدة المواطنين، ومن هذا المنطلق تمكنا اليوم وللمرة الاولي في الجمهورية الاسلامية الايرانية من تصميم وإعداد منظومة متطورة وحديثة تستخدم فيها طائرات الجت لإطفاء الحرائق، حيث يتم خلالها رش 18 طنا من الماء خلال فترة قصيرة تقدر بـ5 ثواني علي المساحة المتعرضة للحرائق مع مراعاة النموذج المناسب.

وأردف أن هذه التقنية والقدرة علي تصميم هذه المنظومة تمتلكها فقط عدد قليل من الدول، وبحمد الله تمكن متخصصو الصناعات الدفاعية من تصميم هذه المنظومة.

انتهي** 2344

