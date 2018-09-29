سوريا توقع مذكرة دولية لمكافحة الإرهاب

طهران/ 29 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قام الوفد السوري علي هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوقيع 'مدونة السلوك من أجل عالم خال من الإرهاب'.

ووقع مندوب سورية الدائم لدي الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري اليوم هذا الإعلان السياسي بالنيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، وفقا لما نقلته 'وكالة 'سانا'.
وتنص 'مدونة السلوك' علي أن مكافحة الإرهاب هي عمل دولي جماعي يجب أن تتوفر فيه الإرادة السياسية الحقيقية من أجل القضاء علي هذا التهديد في سبيل ضمان الأمن والرفاه لشعوب العالم دون تسييس أو انتقائية.
وتم التوصل إلي إعداد واعتماد هذه الوثيقة بمبادرة كازاخستانية ومشاركة فاعلة من سوريا في المشاورات.
وتؤكد الوثيقة علي ضرورة تكاتف الجهود الدولية كافة من أجل القضاء علي كل الظروف والعوامل التي تتسبب بانتشار خطر الإرهاب ولا سيما تلك المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف والدعاية والترويج له وبتورط بعض الأطراف في تمويل وتسليح وتجنيد المجموعات الإرهابية المسلحة وتسهيل تنقل عناصرها في أنحاء العالم.
وتأتي مشاركة سورية في إعداد هذه الوثيقة السياسية والتوقيع عليها في إطار موقفها المبدئي القائم علي حتمية التصدي للإرهاب والقضاء عليه والمشاركة الفاعلة في إطار أي جهد دولي حقيقي يسعي إلي محاربة هذا التهديد العالمي والوقوف في وجهه وفي وجه كل طرف يتورط في دعمه وتمويله أو في استخدامه كأداة سياسية وعسكرية لنشر الفوضي والدمار والموت في كل مكان من هذا العالم.
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سوريا توقع مذكرة دولية لمكافحة الإرهاب

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