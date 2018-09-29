بحضور وزيري الأمن والدفاع:

حادث أهواز الارهابي علي جدول أعمال البرلمان

طهران/ 29 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي بهروز نعمتي، ان حادث اهواز الارهابي مدرج علي جدول اعمال مجلس الشوري الاسلامي في جلسة غير علنية تعقد يوم الثلاثاء القادم 2 أكتوبر بحضور وزير الأمن والدفاع.

واضاف بهروز نعمتي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت، ان المشاكل والقضايا الاقتصادية للبلاد ستناقش غداً الأحد، في جلسة غير علنية للمجلس و بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة.
يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.
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حادث أهواز الارهابي علي جدول أعمال البرلمان

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