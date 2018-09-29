حادث أهواز الارهابي علي جدول أعمال البرلمان

واضاف بهروز نعمتي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت، ان المشاكل والقضايا الاقتصادية للبلاد ستناقش غداً الأحد، في جلسة غير علنية للمجلس و بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة.

يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم السبت 22 سبتمبر هجوما علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 24 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي** 2344

