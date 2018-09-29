اغلاق كافة المعابر الحدودية مع كردستان العراق غدا الاحد

واضاف ميرزائي اليوم السبت ان معبر باشماق بمحافظه كردستان (غرب) سيكون مغلقا عند الساعة الثانية عشرة ولمدة 24 ساعة إلا انه يمكن تبادل المواد الغذائية و المواد القابلة للاحتراق عبر هذا المعبر في اطار التنسيق بين مسؤولي المعابر الحدودية بين البلدين.

ويعد معبر باشماق الحدودي احد اهم المعابر البرية بين ايران و كردستان العراق .

من جانبه اعلن حاكم مدينة قصرشيرين (غرب) عن اغلاق معبر برويز خان الحدودي مع العراق غدا الاحد لمدة 24 ساعة بسبب اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق .

واضاف 'مراد علي تاتار' اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان معبر برويز خان سيكون مغلقا عند الساعة 12 هذه الليلة ولمدة 24 ساعة علي أن يتم فتحه بعد غد الاثنين ليتمكن رجال الاعمال من مواصلة تبادلهم التجاري عبر معبر برويزخان.

واوضح انه يتم وقف الاعمال الجمركية و كذلك مرور المسافرين عبر معبر برويز خان خلال هذه الفترة الا انه يبقي مفتوحا امام المواطنين العراقيين في ايران و كذلك الايرانيين في اقليم كردستان العراق.

وتقع مدينة قصرشيرين الحدودية غرب محافظة كرمانشاه و لها حدود مشتركة مع العراق تبلغ 186 كيلومترا و تعتبر احد اهم المدن الغربية في البلاد لما لها من دور كبير في توثيق التعاون الاقتصادي مع العراق و اقليم كردستان العراق عبر معبري خسروي و برويز خان .

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