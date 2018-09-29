احداث فروع للجامعات الإيرانية في العراق

وأكد حسين سالار آملي خلال اجتماعه مع أعضاء السفارة والمستشار الثقافي العراقي في طهران، اليوم السبت، علي تطوير وتعميق العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين.

وخلال الاجتماع ، تم الاشارة إلي العلاقات الثقافية والدينية وحسن الجوار بين البلدين، ودعا الجانبان إلي توسيع العلاقات والتعاون بين الأوساط الأكاديمية وتبادل الزيارات بين الهيئات الأكاديمية وكبار المسؤولين في البلدين.

وشدد سالار املي علي ضرورة إعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي، وإنشاء فروع للجامعات الإيرانية في العراق، وإنشاء حدائق للعلوم والتكنولوجيا المشتركة في بغداد ، وتبادل الزمالات الدراسية.

من جانبه أكد المستشار الثقافي للسفارة العراقية، علي اهتمام المسؤولين والأكاديميين في العراق بالاستفادة من الإمكانات العلمية العالية لإيران، واصفا زيادة عدد الطلاب العراقيين ، خاصة طلاب الدراسات العليا في الجامعات الإيرانية بالمهم جدا.

ودعا ياسر الحجاج الجامعات الإيرانية إلي الدعم العلمي للأوساط الأكاديمية العراقية.

كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، تمديد مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين البلدين، ووضع خريطة طريق للتعاون الأكاديمي والبحثي بين إيران والعراق ، بالإضافة إلي التخطيط لاجتماع رؤساء الجامعات العليا في البلدين.

انتهي** 2344

