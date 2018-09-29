سفير إيران يدعو الي تقديم التسهيلات إلي الإيرانيين

وأفاد تقرير من السفارة الإيرانية في برازيليا اليوم السبت، إن جارديم تعهد بالتعاون وتوفير التسهيلات للإيرانيين المقيمين.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الشؤون القانونية والقضائية.

الجدير بالاشارة الي ان حجم التجارة بين ايران والبرازيل، ارتفع من حوالي 400 مليون دولار في أواخر التسعينات الي أكثر من 2.4 مليار دولار في عام 2011 ، وفي فترة حكومة السيدة روسيف (2014-2011) ومن خلال تبني بعض سياسات الانكماش والقضايا ذات الأولوية للبرازيل، وتأثير العقوبات الشائنة علي إيران، انخفض حجم التبادل الاقتصادي إلي 1.4 مليار دولار في عام 2014 ، ولكن بعد التوصل إلي الاتفاق النووي، ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2016 إلي 2.3 مليار دولار.

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