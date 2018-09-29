البرلمان یقرر غدا بشأن لائحة مكافحة تمویل الارهاب

واضاف علی نجفی خوشرودی فی حدیث لمراسل ارنا الیوم السبت، ان القرار النهائی بشأن مشروع القانون سیتخذه النواب فی جلسة علنیة تعقد یوم غد الاحد .

وأضاف أن اجتماع لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة، عقد یوم الثلاثاء الماضی حول مراجعة مشروع القانون وذلك إثر جلسة رئیس البرلمان ووزیری الأمن والشؤون الخارجیة، وان اللجنة وصلت بعد البحث والدراسة الی حصیلة نهائیة لوجهات النظر حول لائحة انضمام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لاتفاقیة مكافحة تمویل الارهاب، بحضور مندوبی مختلف المؤسسات.

ووصف نجفی خوشرودی، اجواء البرلمان لتمریر مشروع القانون، بالإیجابی، مضیفا بأن المجلس سیصوت وبالاغلبیة علي لائحة انضمام ایران لاتفاقیة مكافحة تمویل الارهاب (CFT)

لائحة انضمام ایران لاتفاقیة مكافحة تمویل الارهاب (CFT)، أحدي اللوائح الأربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالی حیث صوت مجلس الشوري الاسلامی فی حزیران/ یونیو الماضی علي تجمید هذه اللائحة لإجراء المزید من الفحص والدراسة من قبل السلطات الثلاث وغیرها من الأجهزة المعنیة.

انتهي** 2344

