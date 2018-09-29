اليابان تستثمر 150 مليون دولار في ابحاث هندسة الزلازل في ايران

واضاف رهائي اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا اننا قررنا الافادة من الامكانيات و الخبرات التي تتمتع بها اليابان في مجال هندسه الزلازال كونها تعد من اكثر دول العالم عرضه للزلازل و تتمتع بخبرات قيمة في هذا المجال.

من جانبه اشار مدير فرع الزلازل بموسسة التعاون الدولي في اليابان (جايكا) ان الافادة من خبرات الاخرين تعد ضمن امثل الخيارات لخفض الاضرار الناجمة عن الزلزال.

واضاف 'تاتسو نارافو' في حديث لمراسل ارنا ان اليابان تملك خبرات جيدة في مجال خفض الاضرار البشرية و الماديه الناجمة عن الزلازل ويمكن وضعها بتصرف ايران.

وفي هذا السياق تفقد وفد من موسسة جايكا عددا من مراكز الابحاث في ايران بما فيها جامعة امير كبير و مركز الابحاث الدولي حول الزلازل في طهران.

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