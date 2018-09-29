ایران تشارك فی مهرجان الافلام ثلاثیة الابعاد بالیونان

وقد افتتح المهرجان الحادی عشر للافلام ثلاثیة الابعاد (انیما سایروس) یوم الجمعة بحضور 'علي محمد حلمی' الملحق الثقافی الایرانی و 'محمد همدانی' رئیس غرفة الافلام ثلاثیة الابعاد الایرانیة .

وتستمر اعمال المهرجان لمدة اسبوع واحد.

وقال الملحق الثقافی الایرانی فی اثینا ' علي محمد حلمی' انه و بعد انتصار الثورة الاسلامیة تطورت الفنون وشهد انتاج الافلام السینمائیة و الثلاثیة الابعاد قفزة نوعیة لان هذه الافلام تخاطب الشباب والیافعین ولها دور مهم فی التعلیم الصحیح ورفع مستوي المعرفة عندهم.

واضاف ان هكذا افلام ومع الاسف الشدید اصبحت فی وقتنا الحالی تروج للعنف والحرب فی العالم وان الاطفال هم ضحایاها لذا فان الانتاج الهادف یؤثر فی رفع مستوي العیش السلمی الخالی من الارهاب مما یتطلب تعاونا مشتركا بین جمیع الشعوب .

وبین حلمی ان هناك تعاونا بناء مع مهرجان انیما سایروس وبسبب المشتركات الثقافیة بین ایران والیونان فیمكنهما لعب دور فی ایجاد السلام العالمی .

ویتم عرض خمسة افلام من انتاج غرفة الافلام الثلاثیة الابعاد الایرانیة فی الهمرجان یومی الجمعة والسبت وبحضور المخرج ورئیس الغرفة محمد همدانی.

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