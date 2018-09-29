روسيا تشارك في إنشاء آلية للحسابات مع إيران متجاوزة العقوبات الأمريكية

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الخبراء الروس 'يشاركون أيضا' في العمل الجاري.

وأشار وزير الخارجية الروسي 'إنني أري فرصا جيدة هنا، ما لم يذكر زملائنا الأوروبيون أن شركاتهم لا تريد العمل في إيران'، وأضاف، إن هذا سيكون 'خطأ كبيرا للغاية'.

ووفقا له، عوضا عن تلك الشركات، التي تترك السوق الإيرانية، يأتي آخرون.

وأوضح الوزير الروسي 'يدرك الأوروبيون، أن خسارة السوق أمر سهل، ومن ثم سيكون من الصعب للغاية العودة إليه. لا يوجد هنا أي سياسة، هناك التزام بما تم الاتفاق عليه في بلادنا، هذه قضية مقدسة'.

وأكد لافروف: 'أن استخدام العملات الوطنية في الحسابات، حتي لا يعتمد كثيرا علي الدولار — هذه أفكار يتم تنفيذها منذ فترة طويلة، تطبق عمليا. هذه أمور طبيعية'.

المصدر : سبوتنيك

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