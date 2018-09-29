روسيا تشارك في إنشاء آلية للحسابات مع إيران متجاوزة العقوبات الأمريكية

طهران/ 29 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تشارك في تأسيس آلية للحسابات مع إيران، متخطية العقوبات الأميركية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الخبراء الروس 'يشاركون أيضا' في العمل الجاري.
وأشار وزير الخارجية الروسي 'إنني أري فرصا جيدة هنا، ما لم يذكر زملائنا الأوروبيون أن شركاتهم لا تريد العمل في إيران'، وأضاف، إن هذا سيكون 'خطأ كبيرا للغاية'.
ووفقا له، عوضا عن تلك الشركات، التي تترك السوق الإيرانية، يأتي آخرون.
وأوضح الوزير الروسي 'يدرك الأوروبيون، أن خسارة السوق أمر سهل، ومن ثم سيكون من الصعب للغاية العودة إليه. لا يوجد هنا أي سياسة، هناك التزام بما تم الاتفاق عليه في بلادنا، هذه قضية مقدسة'.
وأكد لافروف: 'أن استخدام العملات الوطنية في الحسابات، حتي لا يعتمد كثيرا علي الدولار — هذه أفكار يتم تنفيذها منذ فترة طويلة، تطبق عمليا. هذه أمور طبيعية'.
المصدر : سبوتنيك
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

لافروف

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روسيا تشارك في إنشاء آلية للحسابات مع إيران متجاوزة العقوبات الأمريكية

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

محلل لبناني: اسلوب الرئيس روحاني في نيويورك كان مرنا و قويا

في حديث خاص لـ'ارنا'

محلل لبناني: اسلوب الرئيس روحاني في نيويورك كان مرنا و قويا

سفير إيران يدعو الي تقديم التسهيلات إلي الإيرانيين

سفير إيران يدعو الي تقديم التسهيلات إلي الإيرانيين

البرلمان یقرر غدا بشأن لائحة مكافحة تمویل الارهاب

المتحدث باسم لجنة الأمن القومی:

البرلمان یقرر غدا بشأن لائحة مكافحة تمویل الارهاب

اليابان تستثمر 150 مليون دولار في ابحاث هندسة الزلازل في ايران

اليابان تستثمر 150 مليون دولار في ابحاث هندسة الزلازل في ايران

أستراليا تتجنب سياسات اميركا المناهضة لإيران

أستراليا تتجنب سياسات اميركا المناهضة لإيران

موضوعات مرتبط