ظريف: ليس في برنامج زيارتي الي نيويورك اللقاء مع جون كيري

وقال ظريف في تصريح للصحفيين الايرانيين في الامم المتحدة الجمعة، يبدو انه (جون كيري) منهمك بالدعاية لكتابه وليس متواجدا الان في نيويورك، ولكن كانت وستكون لنا لقاءات مع مراكز دراسات وابحاث وكذلك لقاءات صحفية.

واكد وزير الخارية الايراني علي التنفيذ الكامل لحزمة الاتحاد الاوروبي لحفظ مصالح ايران التجارية والمصرفية واضاف، ان اهم خطوة قامت بها اوروبا لغاية الان هي تاسيس مجموعة خاصة للعلاقات المصرفية مع ايران.

واضاف، ان هذه الحزمة اتفقنا بشانها قبل فترة ونحن نشهد الان خطوات يتخذونها لتنفيذ هذه الحزمة وان الخطوة الاهم المتخذة لغاية الان هي ايجاد آلية خاصة (Special – purpose vehicle) وان الكثير من البنوك المركزية في اوروبا اعضاء فيها.

وقال ظريف، اعتقد ان هذه الخطوات تثبت لاميركا بانهم (الاوروبيون) لا يسمحون لها بان تتخذ القرار لمستقبلهم المالي.

وفي جانب اخر من تصريحه الصحفي اشار وزير الخارجية الايراني الي لقائه نظيره السوري امس الجمعة وقال حول رؤية ايران بشان التطورات الاخيرة، ان اولويتنا هي حل قضية مدينة ادلب بصورة سلمية .. اننا وبالتعاون مع شركائنا في عملية آستانا، اي تركيا وروسيا، منعنا من وقوع ازمة انسانية هناك ونريد في الوقت ذاته التصدي للارهابيين.

واكد ظريف، اننا نسعي لاقرار اوضاع آمنة للمدنيين في ادلب واللاذقية وحلب وسائر المدن في سوريا.

وحول لقاءاته الثائية في نيويورك قال ظرف في الرد علي سؤال لمراسل 'ارنا' بهذا الصدد، ان الموضوع الاساس في هذه المحادثات كان العلاقات الثنائية الي جانب الاتفاق النووي والخطوة الاميركية بنقضه.

واضاف، لقد كان هنالك شعور سائد في هذه المحادثات بضرورة البحث عن سبل لمواصلة التعاون (في اطار الاتفاق النووي) كتعهد دولي، وبطبيعة الحال فان هذا التعهد ليس فقط من اجل العلاقة مع ايران بل كذلك من اجل العلاقات الدولية التي ينبغي متابعتها بجدية.

واوضح بانه تم البحث في الكثير من اللقاءات حول سوريا واليمن وجرائم الكيان الصهيوني .

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

وتراس ظريف ايضا منتدي حوار التعاون الاسيوي بحضور عدد من وزراء ومساعدي الخارجية.

انتهي ** 2342

