اجتماع بين وزيري خارجية ايران والنمسا في نيويورك

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الامم المتحدة بشان الاتفاق النووي وخطوة اميركا بنقض الاتفاق وتعاون الدول الاوروبية مع ايران للحفاظ علي الاتفاق وتوفير مصالح ايران الاقتصادية في اطاره اضافة الي قضايا المنطقة ومكافحة الارهاب.

وفي اللقاء اكد وزير الخارجية الايراني بان طهران تدعو الي الحل السياسي للازمة في سوريا.

وتتولي النمسا رئاسة الاتحاد الاوروبي في الوقت الحاضر.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

وتراس ظريف ايضا منتدي حوار التعاون الاسيوي بحضور عدد من وزراء ومساعدي الخارجية.

انتهي ** 2342

