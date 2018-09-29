العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

وفی كلمة له مساء الجمعة فی الملتقي الوطنی الاول لاحیاء ذكري الشهداء فی محافظة البرز غرب طهران قال العمید سلامی، ان الرئیس الامیركی اعلن اخیرا بانهم انفقوا 7 تریلیونات دولار فی المنطقة ولم یحققوا ای مكسب وهم یسعون الان للتقلیل من نفوذ ایران الاقلیمی.

واضاف، ان الاستكبار غافل عن مسالة ان نفوذ ایران لیس فی القوة العسكریة الصرفة لاننا لیس لنا فی ای دولة قاعدة عسكریة ثابتة بل نتواجد بصفة مستشارین تلبیة لدعوة من حكومات تلك الدول.

وتابع العمید سلامی، ان نفوذنا ورسالتنا فی المنطقة یعودان لنفوذ كلام قائدنا فی العالم الاسلامی وهو من نمط النفوذ فی القلوب.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوری، ان نفوذ كلام القائد ومقتدي المسلمین قد عبر الحدود ولیس بالامكان وقف موجة المسلمین عن الجهاد ومقارعة الاستكبار.

واكد بان الشعب الایرانی قد غیّر جمیع الحسابات لان تاریخ هذا الشعب دلیل علي انه وقف امام هجوم العدو العسكری والاقتصادی وهو ما یعد انتصارا كبیرا وباهرا للعالم كله.

وصرح العمید سلامی بان ایران تتعرض الیوم للضغوط من قبل كل الشیاطین الكبار والصغار واضاف، ان الاعداء قد ادركوا بان الشعب الایرانی لن یتخلي عن عزته من اجل رخاء مذل.

انتهي ** 2342

