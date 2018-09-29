العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

كرج / 29 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة العمید حسین سلامی بان الامیركیین لم یستطیعوا تحقیق اهدافهم الامنیة والسیاسیة فی العالم الاسلامی، وقال، اننا نشهد الیوم زوال قوة امیركا.

وفی كلمة له مساء الجمعة فی الملتقي الوطنی الاول لاحیاء ذكري الشهداء فی محافظة البرز غرب طهران قال العمید سلامی، ان الرئیس الامیركی اعلن اخیرا بانهم انفقوا 7 تریلیونات دولار فی المنطقة ولم یحققوا ای مكسب وهم یسعون الان للتقلیل من نفوذ ایران الاقلیمی.
واضاف، ان الاستكبار غافل عن مسالة ان نفوذ ایران لیس فی القوة العسكریة الصرفة لاننا لیس لنا فی ای دولة قاعدة عسكریة ثابتة بل نتواجد بصفة مستشارین تلبیة لدعوة من حكومات تلك الدول.
وتابع العمید سلامی، ان نفوذنا ورسالتنا فی المنطقة یعودان لنفوذ كلام قائدنا فی العالم الاسلامی وهو من نمط النفوذ فی القلوب.
وقال نائب القائد العام للحرس الثوری، ان نفوذ كلام القائد ومقتدي المسلمین قد عبر الحدود ولیس بالامكان وقف موجة المسلمین عن الجهاد ومقارعة الاستكبار.
واكد بان الشعب الایرانی قد غیّر جمیع الحسابات لان تاریخ هذا الشعب دلیل علي انه وقف امام هجوم العدو العسكری والاقتصادی وهو ما یعد انتصارا كبیرا وباهرا للعالم كله.
وصرح العمید سلامی بان ایران تتعرض الیوم للضغوط من قبل كل الشیاطین الكبار والصغار واضاف، ان الاعداء قد ادركوا بان الشعب الایرانی لن یتخلي عن عزته من اجل رخاء مذل.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

العمید سلامی

زوال

امیرکا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

معظم المشاهدات

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

ظریف: نتنیاهو هو كالراعی الكذاب

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

تصريحات نتنياهو لاتستحق الرد

أحدث الأخبار

اجتماع بين وزيري خارجية ايران والنمسا في نيويورك

اجتماع بين وزيري خارجية ايران والنمسا في نيويورك

العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

العمید سلامی: العالم یشهد الیوم زوال قوة امیركا

ظريف يؤكد دور هولندا في الاتفاق النووي

ظريف يؤكد دور هولندا في الاتفاق النووي

السيد نصرالله يهنئ زياد نخالة بانتخابه أمينا عاما لحركة الجهاد الاسلامي

السيد نصرالله يهنئ زياد نخالة بانتخابه أمينا عاما لحركة الجهاد الاسلامي

ظريف والمعلم يتباحثان حول عملية آستانا

ظريف والمعلم يتباحثان حول عملية آستانا

موضوعات مرتبط