ظريف يؤكد دور هولندا في الاتفاق النووي

وخلال لقاء ظريف مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، امس الجمعة، علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، جري البحث حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة وآلية اوروبا الخاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية في اطار الاتفاق النووي.

وتتولي هولندا دور المسهل في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي حتي نهاية العام الجاري.

وحضر اللقاء مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.

كما تراس اجتماع منتدي حوار التعاون الاسيوي بحضور عدد من وزراء ومساعدي الخارجية.

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