ظريف والمعلم يتباحثان حول عملية آستانا

نيويورك / 29 ايلول/ سبتمبر /ارنا-
تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره السوري وليد المعلم بشان عملية آستانا لحل القضية السورية.

وفي هذا اللقاء الذي جري علي هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تباحث ظريف والمعلم بشان الازمة في سوريا وقضايا المنطقة.
واكد وزير الخارجية الايراني في اللقاء علي الحل السياسي للازمة.
وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل يوم الاحد بمعية الرئيس روحاني الي نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
والتقي ظريف العديد من نظرائه من الدول الاخري كما شارك في الاجتماع المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة '4+1' (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين اضافة الي المانيا) ومن ثم تلا مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي البيان المشترك الصادر عن الاجتماع لدعم الاتفاق النووي وايجاد آلية خاصة لتوفير مصالح ايران الاقتصادية.
وشارك وزير الخارجية الايراني كذلك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي للبحث في عملية استانا حول سوريا وقضية ادلب.
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ظريف والمعلم يتباحثان حول عملية آستانا

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