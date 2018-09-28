ستة شهداء ومئات الجرحي في جمعة انتفاضة الاقصي

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مكثف ما ادي الي استشهاد الطفل محمد نايف الحوم 14 عاما برصاص الاحتلال شرق البريج فيما استشهد الفتي اياد خليل الشاعر بالرصاص شرق غزة مع شهيد ثاني مجهول الهوية.

وأكدت الصحة ان عددا من بين الحرجي اصيبوا بجراح خطيرة مؤكدة ان من بين المصابين مسعفا وثلاثة صحفيين.

ووصل عشرات الالاف من الفلسطينيين الي مخيمات العودة علي حدود قطاع غزة يتقدمهم قادة المقاومة الفلسطنية للمشاركة في مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.

ونجح الشبان في قص السياج الامني اكثر من مرة واشعلوا اطارات السيارات وتمكنوا من اسقاط طائرة كانت تلقي الغاز صوبهم في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة استمرار التظاهرات الجمعة القادمة بعنوان جمعة الثبات والصمود داعية المواطنين للمشاركة بكثافة فيها.

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