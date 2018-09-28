اسلام اباد تؤكد علي تدشين الخط البحري الايراني الباكستاني

وبحث سيد حيدر علي زيدي والسفير الايراني مهدي هنردوست خلال لقائهما مساء اليوم الجمعة حول تنمية التعاون في مجال الموانيء والملاحة البحرية بين البلدين.

ورحب الوزير الباكستاني خلال اللقاء بتنمية العلاقات الشاملة بين البلدين معتبرا اقامة خط ملاحي بين الجانبين بانه يؤدي الي تنمية العلاقات التجارية ومزيد من نمو التعاون بين اسلام اباد وطهران مؤكدا علي متابعة هذه القضية في الحكومة الاتحادية ووزارته حتي التوصل الي النتيجة النهائية.

من جانبه قال السفير هنر دوست ان ايران لاتري اي قيود في تنمية علاقاتها مع باكستان شارحا الطاقات الكبيرة لمينائي جابهار وغوادر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مؤكدا علي تنفيذ مفاد مذكرة التفاهم لاعلان التؤامة بين جابهار وغوادر معلنا استعداد ميناء جابهار لقبول السفن الباكستانية لنقل المسافرين .

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