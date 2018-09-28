العراق: تحسن أسعار النفط بفضل جهود منظمة الدول المصدرة للنفط `اوبك`

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في تصريح صحفي ان 'استقرار سوق النفط العالمي بمديات كبيرة وتحسن في اسعار النفط الخام والامور مستقرة من ناحية أسواق النفط بفعل الجهود المبذولة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك' مبينا ان 'الوزارة تراقب الاسواق بشدة وباستمرار ووجدت تحسنا في سوق النفط العالمي'.

وأشار اللعيبي الي، ان 'سعر برميل نفط برنت يتذبذب ارتفاعا وهبوطاً' لافتا الي ان 'سعر برميل نفط العراق يتراوح ما بين 70 الي 70.5 دولار'.

وأرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل علي الإمدادات جراء الحصار الظالم التي توشك امريكا أن تفرضه علي صادرات الخام الإيرانية.

وتسعي امريكا لفرض حصار جائر علي إيران ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' بعد العراق في محاولة منها لإجبار طهران علي التفاوض علي اتفاق نووي جديد، الامر الذي ترفضه ايران بشدة وتصر ومن خلال تصريحات مستمرة للمسؤولين الايرانيين علي البقاء علي الاتفاق السابق الذي تم ابرامه ضمن مجموعة 5 + 1 وتراجعت عنه الادارة الامريكية بزعامة ترامب، وتعتبر طهران ان ادارة ترامب لاتلتزم بعهود او مواثيق دولية وتعتمد اسلوب الابتزاز وتجويع شعوب العالم لارغام حكوماتها علي الرضوخ للهيمنة الامريكية علي العالم.

واجتمعت أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا أكبر منتج في العالم، مطلع الأسبوع الحالي لكنهم لم يروا ضرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به السوق حاليا من إمدادات جيدة.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في 20 أيلول الجاري علي وجوب قيام منظمة أوبك بتخفيض أسعار النفط فوراً.

وغرد ترامب في حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:'إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلا بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر، تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن'.

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