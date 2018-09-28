قائد القوة البرية في حرس الثورة:

مقتل المسؤول الثاني في زمرة ' جيش العدل ' الارهابية

طهران /28 ايلول / سبتمبر/ ارنا - اعلن قائد القوة البرية لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور عن مقتل المسؤول الثاني في زمرة ' جيش العدل ' الارهابية ملا هاشم نكري خلال عمليات نفذها اليوم الجمعة مقر القدس التابع للحرس في منطقة سراوان الحدودية.

وقال العميد باكبور في تصريح له اليوم الجمعة انه خلال هذه العمليات الدقيقة والمباغتة المترافقة مع النيران الثقيلة لمقاتلي قوات 'مقر القدس' فقد قتل اربعة من الارهابيين واصيب اثنان منهم وفر الباقون الي الدولة المجاورة لمنطقة سراوان الحدودية .
واضاف العميد باكبور انه بعد تحديد هوية جثث الارهابيين فقد تبين ان احد القتلي كان ملا هاشم نكري وهو المسؤول الثاني لزمرة 'جيش العدل' الارهابية الذي كان خلال السنوات الاخيرة مسؤولا عن العديد من العمليات الارهابية والتخريبية لهذه الزمرة في الاعتداء علي المخافر والمقرات الحدودية في المنطقة بما فيها نصب كمين ضد قوات حرس الحدود التابعة لقوي الامن الداخلي في عام 2013 واستشهاد 14 من مقاتلي فوج سراوان الحدودي وكذلك الاعتداء علي قوات حرس الحدود التابعة لقوي الامن الداخلي في منطقة تهلاب بمير جاوة والذي اسفر عن استشهاد 9 من هذه القوات واسر الجندي براتي عام 2017 .
واكد ان نكري كان مسؤولا عن العمليات التي كانت تقوم بها العناصر الشريرة والارهابيون العملاء لهذه الزمرة في المنطقة الوسطي والحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في محافظة سيستان وبلوجستان.
وصرح العميد باكبور: اننا عازمون علي صون امن وطننا الاسلامي ومن خلال التعاون مع الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الاخري لن نسمح بالمساس بامن واستقرار وهدوء الشعب الايراني من قبل عدد من العملاء الماجورين من قبل الاجهزة التجسسية للاعداء الاقليميين وماوراء الاقليم .
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سياسي

قائد القوة البرية في حرس الثورة

زمرة " جيش العدل "

سيستان و بلوچستان

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مقتل المسؤول الثاني في زمرة

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مقتل المسؤول الثاني في زمرة ` جيش العدل ` الارهابية

قائد القوة البرية في حرس الثورة:

مقتل المسؤول الثاني في زمرة ' جيش العدل ' الارهابية

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