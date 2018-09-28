35 اصابة في جمعة انتفاضة الاقصي

وقد أصيب 35 مواطنًا بجراحات مختلفة، و تم تحويل 20 إصابة منها للمستشفيات، ومن بين الإصابات 15 إصابة بالرصاص الحي، من بينها طفل أصيب بجراح خطيرة جراء طلق ناري أطلقه قناص صهيوني، شرق خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن إصابة نحو 35 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال' حصيلة أولية'، خلال مشاركتهم في فعاليات 'جمعة انتفاضة الأقصي' ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبري وكسر الحصار المتواصلة في القطاع.

وأوضحت الوزارة إن حالة الطفل يوسف ابو ظريفة (11 عامًا) خطيرة، إثر تعرضه لرصاصة من قناص صهيوني قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات 'العودة'، أطلقت علي الجمعة السابعة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم 'جمعة انتفاضة الأقصي'.

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتي تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلي الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948.

المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام

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