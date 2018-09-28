35 اصابة في جمعة انتفاضة الاقصي

طهران /28 ايلول / سبتمبر / ارنا - توافدت الجماهير الفلسطينية إلي مخيم العودة شرق قطاع غزة اليوم الجمعة (28-9) للمشاركة في جمعة انتفاضة الأقصي ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبري وكسر الحصار عن غزة، فيما وصلت وحدة الكوشوك للمشاركة في فعاليات اليوم.

وقد أصيب 35 مواطنًا بجراحات مختلفة، و تم تحويل 20 إصابة منها للمستشفيات، ومن بين الإصابات 15 إصابة بالرصاص الحي، من بينها طفل أصيب بجراح خطيرة جراء طلق ناري أطلقه قناص صهيوني، شرق خانيونس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن إصابة نحو 35 فلسطينيًّا برصاص الاحتلال' حصيلة أولية'، خلال مشاركتهم في فعاليات 'جمعة انتفاضة الأقصي' ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبري وكسر الحصار المتواصلة في القطاع.
وأوضحت الوزارة إن حالة الطفل يوسف ابو ظريفة (11 عامًا) خطيرة، إثر تعرضه لرصاصة من قناص صهيوني قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكانت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات 'العودة'، أطلقت علي الجمعة السابعة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم 'جمعة انتفاضة الأقصي'.
وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتي تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلي الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948.
المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

فلسطين

غزة

جمعة انتفاضة الاقصى

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

35 اصابة في جمعة انتفاضة الاقصي

معظم المشاهدات

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

برلمانی عراقی:

مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

برلمانية عراقية:

عادل عبد المهدي الأوفر حظا بتسلم رئاسة الوزراء العراقية

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

الكشف عن تفاهمات للاسراع بتسمية الرئيس العراقي الجديد

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

قائد الثورة: قادرون علي احباط مخطط الاستكبار كما فی بدایة الثورة ومرحلة الدفاع المقدس

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

أحدث الأخبار

35 اصابة في جمعة انتفاضة الاقصي

35 اصابة في جمعة انتفاضة الاقصي

خطيب الأقصي: الاقتحامات والاعتداءات لن تعطي اليهود أي حق بالمسجد

خطيب الأقصي: الاقتحامات والاعتداءات لن تعطي اليهود أي حق بالمسجد

حديث عن تهديدات أمريكية محتملة ضد الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

حديث عن تهديدات أمريكية محتملة ضد الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

الدفاع المقدس حادث حصري نادر سجلّه التاريخ البشري

المساعد الثقافي والإجتماعي لقوات حرس الثورة الاسلامية:

الدفاع المقدس حادث حصري نادر سجلّه التاريخ البشري

وزيرالطاقة الجزائري:أوبك سيدة وحرة في قراراتها

ردا علي ترامب

وزيرالطاقة الجزائري:أوبك سيدة وحرة في قراراتها

موضوعات مرتبط