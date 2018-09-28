إطلاق خط نقل بحري بين ايران والبصرة

وأعلن المدير العام لموانئ والملاحة في مدينة خرمشهر اليوم الجمعة عن تسيير رحلات بين البصرة وخرمشهر بمسافة تبلغ 16 ميلاً بحرياً تطويها السفن المتنقلة في هذا الخط خلال ساعة واحدة تحمل كل سفينة منها 40 راكباً.

وستنطلق هذه السفن يومياً عند التاسعة صباحاً من البصرة وتعود في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم اليها الي هذه المدينة.

كما أعلن محسني عن إستعداد المدينة لإطلاق نقل بحري مضاعف للركاب في الأيام القريبة من ذكري الأربعينية الحسينية تنقل عبره السفن يومياً 300 زائر فضلاً عن إمكانية إلحاق سفينة «كاتاماران» التي تسع ل200 راكب.

علماً بأنّ هذا الخط البحري بين ايران والعراق كان مُسيَّراً منذ عام 2014 لكنّ الجانب العراقي أوقف هذه الحركة وبعد ما يقارب ثلاث سنوات إنطلقت اليوم فيه الحركة الملاحية البحرية بين الجارتين.

انتهي** ع ج** 1837

