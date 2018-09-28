مسؤولو محافظة نينوي العراقية يدعون الي تعزيز العلاقات مع ايران

والتقي عبادي خلال الزيارة بمحافظ نينوي «نوفل حمادي» وتبادل معه وجهات النظر حول العلاقات الثنائية و دعا خلال اللقاء محافظ نينوي الشركات الايرانية في المساهمة في إعادة إعمار المحافظة وإقامة معارض فيها.

وأعرب القنصل الايراني العام خلال الإجتماع بنوفل حمادي عن تفاؤله بنجاح الجانبين في إعادة إعمار المحافظة مثلما نجحا سابقاً في التعاون في الحاق الهزائم بداعش التكفيرية.

والتقي عبادي خلال الزيارة برئيس جامعة الموصل وأعضاء الغرفة التجارية للمحافظة معلناً استعداد ايران لتأسيس قسم تعليم اللغة الفارسية وآدابها في هذه الجامعة العراقية وتزويد مكتبة الجامعة بكتب ومعدات جديدة.

انتهي** ع ج** 1837

