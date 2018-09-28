امام جمعة النجف الاشرف يدعو لالغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين تضامنا مع الشعب الايراني

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف 'ندين وبشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسيرة استعراضية في اهواز جنوب غرب ايران'، لافتا ان 'هذا العمل اجرامي ونعلن تضامننا مع الشعب الايراني وثورته وقيادته، وندين الدول العربية وغيرها التي وقفت وراء هذا الاعتداء'.

ودعا الجهات المسؤولة في العراق الي الغاء سمة الدخول للزوار الايرانيين لأداء زيارة الاربعين معتبرا ان هذا العمل خدمة للحسين (ع) وتضامنا مع الشعب الايراني' مشددا 'ننتظر من الدولة ان يكون لها موقف مشابه لموقف الشعب العراقي الذي يبذل الغالي والنفيس لخدمة الزائرين'.

واعتبر القبانجي ان 'هذا الالغاء سيعبر عن المواساة والتضامن مع الشعب الايراني الصديق'، مؤكدا ان 'حضور الملايين من الزوار الايرانيين له مداليل كبيرة'.

الي ذلك ثمن مبادرة مجموعة من السائقين في تبرعهم لنقل الزوار من الحدود الايرانية الي النجف وكربلاء مجانا ، واصفا هذه المبادرة بالرائعة وتستحق الشكر الخاص، مناشدا في الوقت نفسه اصحاب السيارات الي تشكيل شبكة لنقل الزائرين.

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